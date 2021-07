Ojos de Gato | il nuovo disco del pianista jazz e compositore umbro Giovanni Guidi

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 8 luglio 2021) “È diventato una sorta di stereotipo descrivere una fatica artistica come un viaggio, ma è esattamente quello in cui vi trascinade. Una musica vicina allo spirito del grandeBarbieri, ma racchiusa incapitolo” Anticipato dal singolo Roma 1962, brano in rotazione radiofonica da venerdì 25 giugno 2021,deè ildell’estroso, in uscita per la Camvenerdì 9 luglio 2021, sia in copia fisica ...