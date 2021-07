Mondo di mezzo, Alemanno assolto da corruzione: processo bis (Di giovedì 8 luglio 2021) L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato assolto dalla Cassazione per il reato di corruzione. I giudici hanno stabilito che vada celebrato un secondo processo d'appello. Alemanno sia in primo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) L'ex sindaco di Roma, Gianni, è statodalla Cassazione per il reato di. I giudici hanno stabilito che vada celebrato un secondod'appello.sia in primo ...

