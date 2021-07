Milan, Pioli: "Vogliamo confermarci ad alti livelli in Italia ed Europa" (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 luglio 2021 " Primo "giorno di scuola" per il Milan che, seppur a ranghi ridotti per le tante assenze dei nazionali, si è ritrovato oggi sui campi di Milanello per l'inizio del ritiro ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021)o, 8 luglio 2021 " Primo "giorno di scuola" per ilche, seppur a ranghi ridotti per le tante assenze dei nazionali, si è ritrovato oggi sui campi diello per l'inizio del ritiro ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: '#Kessie? Sappiamo quanto sia importante per noi. L'ho sentito ed è motivato. #Ibrahimovic l'… - TuttoMercatoWeb : Milan, Pioli: 'Il mondo si è stupito di Kjaer. Noi no: sappiamo che qualità umane ha' - DiMarzio : #Milan | Ambizione, obiettivi, mercato e le condizioni di Ibra: parla #Pioli nella prima conferenza stampa della st… - vieira_rodrygo : RT @calcionalizando: Genoa: Ballardini ? Verona: Juric ?? Di Francesco ? Inter: Conte ?? Simone Inzaghi ? Juventus: Pirlo ?? Allegri ? Lazi… - calcionalizando : Genoa: Ballardini ? Verona: Juric ?? Di Francesco ? Inter: Conte ?? Simone Inzaghi ? Juventus: Pirlo ?? Allegri ? L… -