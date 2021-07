MILAN | conferenza stampa Pioli | “Vogliamo essere ancora una sorpresa”

Advertising

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: '#Kessie? Sappiamo quanto sia importante per noi. L'ho sentito ed è motivato. #Ibrahimovic l'… - DiMarzio : #Milan | Ambizione, obiettivi, mercato e le condizioni di Ibra: parla #Pioli nella prima conferenza stampa della st… - AntoVitiello : L'8 luglio raduno a #Milanello. Prima conferenza stampa della stagione di mister #Pioli fissata alle ore 14.00 #Milan - milansette : Milan, oggi raduno e conferenza di Pioli prima del ritiro. Le news live #acmilan #rossoneri - AleDabundo : @Smashdevil1 @VenierTommaso @PBPcalcio Oggi se avete sentito la conferenza di Pioli, credo abbia risposto molto sul… -

Ultime Notizie dalla rete : MILAN conferenza

Stefano Pioli nel giorno del raduno del, si presenta instampa per presentare la nuova stagione che sta per cominciare, quella 2021/22. A causa dei vari calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, il tecnico ...Così Stefano Pioli, allenatore del, intervenuto instampa, presenta la nuova stagione che attende la squadra rossonera. Ilnello scorso campionato ha chiuso al secondo posto, ...Il direttore tecnico Paolo Maldini lavora per costruire un grande Milan: passi in avanti per Olivier Giroud, accordo vicino col Chelsea ...Nel giorno del raduno ufficiale del Milan, l'allenatore del Milan Stefano Pioli si presenta davanti ai microfoni e snocciola tutte le tematiche riguardanti la nuova stagione che sta per cominciare.