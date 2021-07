La nascita della dottrina Biden (Di giovedì 8 luglio 2021) Al momento di annunciare il suo recente viaggio in Europa, il presidente americano Joe Biden ha insistito su un tema centrale della politica estera statunitense. Può essere sintetizzato così: è più che mai necessario rilanciare le democrazie di tutto il mondo e frenare gli interessi di Russia e Cina. Per Biden è il grande nodo del quadro internazionale: nella sua visione delle cose, il mondo è a un punto di svolta, un momento cruciale in cui si determinerà se questo secolo segnerà un’altra era di dominio democratico o, invece, una crescita dei regimi autoritari. La precedente amministrazione di Washington ha contribuito a esasperare questa ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 luglio 2021) Al momento di annunciare il suo recente viaggio in Europa, il presidente americano Joeha insistito su un tema centralepolitica estera statunitense. Può essere sintetizzato così: è più che mai necessario rilanciare le democrazie di tutto il mondo e frenare gli interessi di Russia e Cina. Perè il grande nodo del quadro internazionale: nella sua visione delle cose, il mondo è a un punto di svolta, un momento cruciale in cui si determinerà se questo secolo segnerà un’altra era di dominio democratico o, invece, una crescita dei regimi autoritari. La precedente amministrazione di Washington ha contribuito a esasperare questa ...

Advertising

RaiCultura : Vittorio De Sica, uno dei padri del Neorealismo e tra i più grandi registi e interpreti della Commedia all'italiana… - teatrolafenice : ?? La buona serata con il nostro consueto buon ascolto.. la cosa va di pari passo d'altronde. un estratto dall'Adagi… - deddymyall : RT @GiusiSunflower: Un augurio speciale, a un anno dalla messa in onda di #SenÇalKapimi , va a lei. Eda, una madre, una ragazza dal valore… - Anitrammarty : RT @GiusiSunflower: Un augurio speciale, a un anno dalla messa in onda di #SenÇalKapimi , va a lei. Eda, una madre, una ragazza dal valore… - francesca279603 : RT @GiusiSunflower: Un augurio speciale, a un anno dalla messa in onda di #SenÇalKapimi , va a lei. Eda, una madre, una ragazza dal valore… -