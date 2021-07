Advertising

Affaritaliani : Industria energivora,Gozzi:decarbonizzazione passa per tecnologie -

Ultime Notizie dalla rete : Industria energivora

Tiscali.it

'Il problema della decarbonizzazione, cioè di ridurre le emissioni dell'manifatturiera italianaè uno dei grandi problemi dell'italiana. Siamo consapevoli che non solo non si può rimanere fermi ma bisogna correre per utilizzare tutte le leve ...L'impatto generato non deriva dalle emissioni allo scarico, per questo motivo l'deve ... soprattutto a causa della realizzazione delle celle batteria, attività altamente. ...Roma, 8 lug. (askanews) - "Il problema della decarbonizzazione, cioè di ridurre le emissioni dell'industria manifatturiera italiana energivora è uno dei grandi problemi dell'industria italiana.Primo costruttore di mezzi pesanti a realizzare questo studio, Scania ha pubblicato una valutazione della CO2 per l'intero ciclo di vita (Life Cycle Assessment) dei propri modelli destinati alla distr ...