Il vergognoso gesto sul portiere danese prima del rigore

Advertising

itsmc17 : RT @kamarmanyani: Durante i festeggiamenti post-partita un rider, che stava lavorando, viene travolto e preso a schiaffi dai tifosi present… - infoitsport : Il vergognoso gesto prima del rigore sul portiere danese - YBah96 : RT @kamarmanyani: Durante i festeggiamenti post-partita un rider, che stava lavorando, viene travolto e preso a schiaffi dai tifosi present… - CCokina12 : RT @kamarmanyani: Durante i festeggiamenti post-partita un rider, che stava lavorando, viene travolto e preso a schiaffi dai tifosi present… - GioMat86 : RT @kamarmanyani: Durante i festeggiamenti post-partita un rider, che stava lavorando, viene travolto e preso a schiaffi dai tifosi present… -

Ultime Notizie dalla rete : vergognoso gesto

Secolo d'Italia

I tifosi inglesi non si sentono rappresentati da chi ha compiuto questo: " Incredibile. ...". Anche Stan Collymore , attaccante del Liverpool e della Nazionale non convocato per questo ...Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché èe inaccettabile'. Alice Campello è stata presa di mira anche dai tifosi spagnoli che ...Si parlerà a lungo del rigore dell'Inghilterra contro la Danimarca anche per il laser puntato negli occhi di Schmeichel prima della battuta di Kane ...Si parlerà a lungo del rigore dell'Inghilterra contro la Danimarca anche per il laser puntato negli occhi di Schmeichel prima della battuta di Kane ...