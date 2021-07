Il nuovo Pei su base ICF. Dalla normativa alla compilazione per i diversi ordini e gradi di scuola. Da settembre un nuovo percorso operativo/pratico (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo il grandissimo successo del corso sul nuovo PEI in ICF a cura della dott.ssa Chiocca e del Dott. Ciraci, da settembre avvieremo un nuovo percorso formativo, rivolto a docenti specializzati sul sostegno di ruolo, docenti a tempo determinato privi del titolo di specializzazione e docenti curricolari. La modalità di svolgimento del corso sarà ancor L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo il grandissimo successo del corso sulPEI in ICF a cura della dott.ssa Chiocca e del Dott. Ciraci, daavvieremo unformativo, rivolto a docenti specializzati sul sostegno di ruolo, docenti a tempo determinato privi del titolo di specializzazione e docenti curricolari. La modalità di svolgimento del corso sarà ancor L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Il nuovo Pei su base ICF. Dalla normativa alla compilazione per i diversi ordini e gradi di scuola. Da settembre un… - AniefTorino : Il nuovo Pei su base ICF. Dalla normativa alla compilazione per i diversi ordini e gradi di scuola - wireditalia : Il primo modello del nuovo marchio di Carl Pei debutterà mettendo sul piatto anche la cancellazione attiva del rumo… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Il nuovo PEI in prospettiva bio-psico-sociale e ecologica Sofia Cramero… -