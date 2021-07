Il Fatto ci ricasca: a Travaglio dà troppo fastidio l’esultanza per l’Italia in finale a Wembley (Di giovedì 8 luglio 2021) Lo spirito antinazionale e anti-Nazionale del Fatto viene di nuovo a galla. Affidato una prima volta alla penna di Massimo Fini che rivendicò di tifare il Belgio contro l’Italia di Mancini. E ribadito oggi in un commento di Fabrizio D’Esposito (firma meno conosciuta ma non meno obbediente ai livori antipatriottici di Marco Travaglio). Il Fatto torna a criticare il tifo patriottico Sicché il suggerimento che da quel foglio proviene è quello di separare i destini dell’Italia, che va a rotoli dopo che il beneFattore Giuseppe Conte è andato a casa, da quelli della squadra degli azzurri. Il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) Lo spirito antinazionale e anti-Nazionale delviene di nuovo a galla. Affidato una prima volta alla penna di Massimo Fini che rivendicò di tifare il Belgio controdi Mancini. E ribadito oggi in un commento di Fabrizio D’Esposito (firma meno conosciuta ma non meno obbediente ai livori antipatriottici di Marco). Iltorna a criticare il tifo patriottico Sicché il suggerimento che da quel foglio proviene è quello di separare i destini del, che va a rotoli dopo che il benere Giuseppe Conte è andato a casa, da quelli della squadra degli azzurri. Il ...

