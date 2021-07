Golf | Scottish Open 2021 | Senior al comando dopo il primo round | 13° Laporta

(Di giovedì 8 luglio 2021) E’ l’inglese Jacka guidare la classifica delloil. 64 (-7) lo score del 32enne, che precede di un colpo Lee Westwood e Justin Thomas. Quarta piazza per il leader del ranking mondiale Jon Rahm, protagonista del punteggio un 66 (-5). Giornata complicata per gli italiani, che possono vantare il solo Francescotra le posizioni di vertice. L’azzurro staziona al tredicesimo posto con 67 (-4). Hanno deluso Francesco Molinari e Guido Migliozzi, rispettivamente 131° con 73 (+2) e 96° (par). L’unico altro italiano in Top 50 è Renato ...

L'Eurotour di golf prevede, come prossimo appuntamento, lo Scottish Open, in cui tanti azzurri saranno impegnati. In particolare, Francesco Laporta, dopo aver mancato per un soffio l'accesso all'Open Championship,... L'European Tour scalda i motori in vista dell'Open Championship della prossima settimana con uno degli eventi più caratteristici e importanti del suo calendario, l'abrdn Scottish Open 2021.