Giustizia penale | oggi decide il Consiglio dei Ministri

(Di giovedì 8 luglio 2021) La riforma del processo. Dalla prescrizione alle indagini, allariparativa. È previsto che la riforma Bonafede venga modificata, ma non cancellata. Crescono le fibrillazioni all'interno dei 5 Stelle

... mentre Federer si è arreso L'azzurro ha sconfitto l'amico: ora sfiderà Hurkacz di Leonardo Coen Bonafede ko: torna la prescrizione, reati decisi dalle Camere La riforma della, ...'Non introdurremo uno scudoper i sindaci, ma non è possibile che siano responsabili anche se cade un cornicione - ha ribadito ieri la Lamorgese - Nel provvedimento di revisione del Tuel ...Ma nei prossimi giorni il dibattito sarà incentrato soprattutto sulla riforma del processo penale. Il ministro della Giustizia Cartabia ha completato il suo giro di incontri tra le forze della ...