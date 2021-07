Giro Rosa 2021: Marianne Vos beffa Elisa Longo Borghini a Puegnago del Garda (Di giovedì 8 luglio 2021) Si rivede il tricolore davanti, fortunatamente, nel Giro Rosa 2021. Resta però una corsa molto olandese: arriva infatti il quinto successo su sette frazioni per i Paesi Bassi. Nella settima tappa, di 109,6 chilometri da Soprazocco di Gavardo a Puegnago del Garda, a trionfare è Marianne Vos. L’atleta della Jumbo-Visma è riuscita a disimpegnarsi al meglio nello strappo conclusivo, staccando tutte le rivali ed agguantando addirittura la trentesima vittoria nella Corsa Rosa, la seconda in questa edizione. A 34 anni l’olandese sta continuando a riscrivere la storia di questo ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Si rivede il tricolore davanti, fortunatamente, nel. Resta però una corsa molto olandese: arriva infatti il quinto successo su sette frazioni per i Paesi Bassi. Nella settima tappa, di 109,6 chilometri da Soprazocco di Gavardo adel, a trionfare èVos. L’atleta della Jumbo-Visma è riuscita a disimpegnarsi al meglio nello strappo conclusivo, staccando tutte le rivali ed agguantando addirittura la trentesima vittoria nella Corsa, la seconda in questa edizione. A 34 anni l’olandese sta continuando a riscrivere la storia di questo ...

