Flavia Pennetta e l’annuncio social | “Tre è il numero perfetto”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Con una foto Instagramdell’ex tennistae Fabio Fognini saranno per la terza volta genitori. A dare, rigorosamente, l’ex campionessa dello US Open. La pugliese renderà ancora una volta il tennista papà dopo il piccolo Federico e Farah la secondogenita. L’amore nato letteralmente sui campi da tennis continua a gonfie vele. Qualcuno dice che il 3 è il. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti ...

è incinta/ Fabio Fognini ancora papà: l'annuncio via social è di nuovo in dolce attesa. La campionessa di tennis ha annunciato su Instagram di aspettare il suo terzo bebè, dopo la nascita di Federico e Farah, la famiglia si allarga. Io vi amo! Siamo felicissimi e non vediamo l'ora di conoscerti piccolina/o" con questo messaggio social Flavia Pennetta annuncia di essere incinta dal marito Fabio Fognini. Flavia Pennetta e Fabio Fognini aspettano l'arrivo di un terzo figlio.