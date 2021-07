Festival di Cannes 2021: Matt Damon e Val Kilmer, gli uomini del giorno (Di giovedì 8 luglio 2021) Che sfida! Oggi sulla Croisette è il giorno degli American Boys. Matt Damon vs Val Kilmer. Uno è a Cannes 2021 in presenza. L’altro “in remoto”… Matt Damon (51 anni a ottobre), sul manifesto di Stillwater: il film è Fuori concorso a Cannes 2021. Il primo divo hollywoodiano del Festival è lui… Cannes 2021: arriva Hollywood! Matt Damon, eterna faccia da bravo ragazzo, arriva al Festival con La ragazza di Stillwater di Tom ... Leggi su amica (Di giovedì 8 luglio 2021) Che sfida! Oggi sulla Croisette è ildegli American Boys.vs Val. Uno è ain presenza. L’altro “in remoto”…(51 anni a ottobre), sul manifesto di Stillwater: il film è Fuori concorso a. Il primo divo hollywoodiano delè lui…: arriva Hollywood!, eterna faccia da bravo ragazzo, arriva alcon La ragazza di Stillwater di Tom ...

Advertising

Tg3web : Al Festival del cinema di Cannes è il giorno di Jodie Foster alla quale, in questa 74esima edizione è stata attribu… - WeCinema : Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tr… - WeCinema : Mesdames et Messieurs domani inizia la 74esima edizione del @Festival_Cannes! ????? Seguiteci per tutti gli aggiornam… - NicoAsh71 : ?????? Annette di Leos Carx @Festival_Cannes - Agenzia_Ansa : Al Festival di Cannes Jodie Foster si rivolge alle donne: 'E' il momento' #ANSA -