Europei | Southgate | la finale con l' Italia da aspettare con impazienza

(Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - "Dobbiamo goderci il fatto di essere in, ma c'è un altro enorme ostacolo da superare". Lo ha detto il ct dell'Inghilterra, Gareth, dopo la vittoria a Wembley contro la Danimarca, parlando della sfida di domenica sera contro gli Azzurri. "L'è una squadra molto buona. L'ho pensato negli ultimi due anni. Sono in ottima forma e hanno guerrieri in difesa che hanno passato di tutto - ha proseguito parlando con i giornalisti dopo il match - è una grande partita dacon. Le finali sono lì per essere vinte". E ha aggiunto: "Ci riorganizzeremo e ci prepareremo a ...

Serve proprio l'extratime per decidere la vincente di Inghilterra - Danimarca , con la Nazionale diche trionfa e si assicura il pass per la finale contro l' Italia di Roberto Mancini , in ...A inizio del 2° supplementaresostituisce Grealish, che era entrato al 69', per Trippier al minuto 106. La Danimarca, con le poche energie rimaste, si getta in avanti a caccia del nuovo ...AGI - "Dobbiamo goderci il fatto di essere in finale, ma c'è un altro enorme ostacolo da superare". Lo ha detto il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, dopo la vittoria a Wembley contro la Danimarca ...