Euro 2020, Mattarella domenica a Wembley per finale Italia-Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale Italia-Inghilterra degli Europei di calcio a Wembley. Lo si apprende da fonti del quirinale. Il match si svolgerà domenica 11 alle 21, nello stadio londinese. L’Inghilterra è approdata alla finale dopo una sofferta vittoria per 2-1 ai supplementari contro la Danimarca. Un traguardo storico, raggiunto per la prima volta a 55 anni dalla finale del ’66 ai Mondiali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà il presidente della Repubblica Sergioad assistere alladeglipei di calcio a. Lo si apprende da fonti del quirinale. Il match si svolgerà11 alle 21, nello stadio londinese. L’è approdata alladopo una sofferta vittoria per 2-1 ai supplementari contro la Danimarca. Un traguardo storico, raggiunto per la prima volta a 55 anni dalladel ’66 ai Mondiali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - rodrigogastelum : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - phossli : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Euro 2020, Sergio Mattarella sarà a Wembley per Italia - Inghilterra Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà nella tribuna autorità di Wembley per assistere alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra . Lo si apprende questa mattina da fonti del Quirinale. Leggi anche > Un tifoso speciale, dunque, per tifare gli Azzurri di Roberto Mancini nell'inferno inglese di ...

Euro 2020, sugli spalti di Wembley per la finale di domenica ci sarà il Presidente della Repubblica Mattarella Inghilterra in finale di Euro 2020 con 'l'aiutino': decisivo il rigore (molto dubbio) di Kane ai supplementari APPROFONDIMENTI EUROPEI DI CALCIO Inghilterra in finale di Euro 2020 con... EURO 2020 ...

Euro 2020, Inghilterra-Danimarca 2-1: inglesi in finale con l'Italia - Sportmediaset Sport Mediaset Europei 2020: Mattarella assisterà alla finale Italia-Inghilterra a Wembley Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale di calcio degli Europei 2020 a Wembley. Intanto, la vittoria sulla Danimarca che vale la finale di Euro 2020 è ...

Calcio, Sergio Mattarella presente a Wembley per la finale con l’Inghilterra Sergio Mattarella sarà presenti sugli spalti di Wembley per assistere dal vivo alla finale di Euro 2020. Il Presidente della Repubblica si recherà a Londra dove gli azzurri che domenica incontreranno ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà nella tribuna autorità di Wembley per assistere alla finale ditra Italia e Inghilterra . Lo si apprende questa mattina da fonti del Quirinale. Leggi anche > Un tifoso speciale, dunque, per tifare gli Azzurri di Roberto Mancini nell'inferno inglese di ...Inghilterra in finale dicon 'l'aiutino': decisivo il rigore (molto dubbio) di Kane ai supplementari APPROFONDIMENTI EUROPEI DI CALCIO Inghilterra in finale dicon......Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale di calcio degli Europei 2020 a Wembley. Intanto, la vittoria sulla Danimarca che vale la finale di Euro 2020 è ...Sergio Mattarella sarà presenti sugli spalti di Wembley per assistere dal vivo alla finale di Euro 2020. Il Presidente della Repubblica si recherà a Londra dove gli azzurri che domenica incontreranno ...