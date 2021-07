Decreto sostegni bis, Turi (Uil): ore cruciali, decisioni che vanno prese ora per avere effetti concreti a settembre (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono ore cruciali per la scuola: mentre nelle Commissioni si sta votando sugli emendamenti del Decreto sostegni bis, il dibattito è spostato sulla riapertura a settembre delle scuole. Giusta preoccupazione – sostiene il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi – ma come si riapriranno le scuole se gli insegnanti non saranno in cattedra? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono oreper la scuola: mentre nelle Commissioni si sta votando sugli emendamenti delbis, il dibattito è spostato sulla riapertura adelle scuole. Giusta preoccupazione – sostiene il segretario generale della Uil Scuola, Pino– ma come si riapriranno le scuole se gli insegnanti non saranno in cattedra? L'articolo .

