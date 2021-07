DAZN conferma Pardo in squadra alla faccia dell’esclusiva triennale con Mediaset annunciata da Piersilvio Berlusconi (Di giovedì 8 luglio 2021) Pierluigi Pardo DAZN ha presentato la nuova squadra che dalla prossima stagione 2021/2022 racconterà per la prima volta in esclusiva tutta la Serie A di calcio (e la Serie B in co-esclusiva con Sky). Una squadra che per ovvie ragioni si arricchisce di nuovi conduttori, telecronisti e commentatori per garantire al meglio il racconto del campionato. La notizia rilevante è la presenza di Pierluigi Pardo, già telecronista di DAZN, ma che Pier Silvio Berlusconi alla recente presentazione dei palinsesti Mediaset aveva ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 luglio 2021) Pierluigiha presentato la nuovache dprossima stagione 2021/2022 racconterà per la prima volta in esclusiva tutta la Serie A di calcio (e la Serie B in co-esclusiva con Sky). Unache per ovvie ragioni si arricchisce di nuovi conduttori, telecronisti e commentatori per garantire al meglio il racconto del campionato. La notizia rilevante è la presenza di Pierluigi, già telecronista di, ma che Pier Silviorecente presentazione dei palinsestiaveva ...

Advertising

davidemaggio : #DAZN conferma #Pardo in squadra. E l’esclusiva triennale con Mediaset annunciata da Piersilvio Berlusconi? - fabiofabbretti : #DAZN conferma Pierluigi Pardo in squadra. Alla faccia dell’esclusiva triennale con Mediaset annunciata da Pier Sil… - dagowet : @DAZN_IT segnalo solito problema, riattivato account oggi con la promozione. Il “primo” pagamento indicato al 06/09… - enrick81 : @Tvottiano @famigliasimpson @CIAfra73 @BALDINIPAOLA @AgoCannella @napoliforever89 @ilrompicoglion5 @misterf_tweets… - Giusepp25556869 : @DAZN_HELP_ITA Sky ha fatto la disdetta del mio abbonamento con dazn e mi è arrivata la Vs mail di conferma. Ma ad… -