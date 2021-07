Dark Souls 3 | su Xbox Series X|S è disponibile l’FPS Boost – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 8 luglio 2021) Microsoft ha confermato che da oggi èin, in modo da giocare suXS con frame rate migliorato.. In attesa di poter mettere la mani su Elden Ring, Microsoft ha deciso di dare ai giocatori di3 una scusa per tornare a Lodare il Sole: da oggi, infatti, èsuXS la modalità FPSper il celebredi Bandai Namco. Il colosso di Redmond ha ...

3 di From Software è attualmente l'ultimo titolo a beneficiare della funzionalità di Microsoft FPS Boost su entrambe le console 'sorelle': Xbox Series X e Xbox Series S . Tale funzionalità, ...Lo stile di gioco sarà molto simile a quanto visto nella serie: di conseguenza, i giocatori dovranno affrontare combattimenti strategici e memorizzare attentamente il pattern degli ...In attesa di poter mettere la mani su Elden Ring, Microsoft ha deciso di dare ai giocatori di Dark Souls 3 una scusa per tornare a Lodare il Sole: da oggi, infatti, è disponibile su Xbox Series X ...Tramite il Tweet che trovate direttamente in calce a questa news, l'universo verdecrociato conferma infatti di aver abilitato l'FPS Boost per Dark Souls III. Come noto, la feature di Xbox Series X|S è ...