Dalla prescrizione all' appello | tutte le novità della riforma Cartabia

(Di venerdì 9 luglio 2021) AGI -all', dalle indagini preliminari alle misure alternative: numerosi sono i punti toccatidel processo penale elaborataministraGiustizia, Marta, con gli emendamenti approvati oggi in Cdm che il Governo presenterà al ddl Bonafede già da tempo al vaglio del Parlamento. Questi, nel dettaglio, i punti principali:Viene confermata l'attuale disciplina, che prevede lo stop alladopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia ...

La riforma Cartabia tocca numerosi punti:all'appello alle indagini preliminari alle misure alternative. Confermata lacon lo stop dopo la sentenza di primo grado, sia ......anche Cosa c'è nella riforma della giustizia propostaministra Cartabia La durata dei processi: 7 anni in Italia 3 in Francia Riforma della Giustizia, piano di Cartabia: stop alla...I 5Stelle vanno in prescrizione. Calabrache cedono a Draghi addirittura sulla giustizia. Nuovo salvaladri - Prima resistono, poi votano un testo persino peggiore: non più prescrizione, ma "improcedibi ...C'è voluta una mediazione in extremis condotta da Mario Draghi e da Marta Cartabia, dopo la minaccia dei 5Stelle di astenersi (c'è chi dice, addirittura di uscire ...