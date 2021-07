Coronavirus, 13 decessi in un giorno. In aumento il tasso di positività: 0,8% (ieri 0,6%) (Di giovedì 8 luglio 2021) Il bollettino dell’8 luglio Sono 13 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 14). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 127.731. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +1.394 positivi. Il numero dei casi totali da inizio pandemia raggiunge quota 4.267.105; sono 41.469 gli attualmente positivi. La situazione negli ospedali I ricoverati con sintomi sono, ad oggi, 1.197. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva rimangono 180; con 8 di loro che hanno fatto il loro ingresso in area critica nelle ultime ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) Il bollettino dell’8 luglio Sono 13 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (erano 14). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 127.731. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +1.394 positivi. Il numero dei casi totali da inizio pandemia raggiunge quota 4.267.105; sono 41.469 gli attualmente positivi. La situazione negli ospedali I ricoverati con sintomi sono, ad oggi, 1.197. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva rimangono 180; con 8 di loro che hanno fatto il loro ingresso in area critica nelle ultime ...

