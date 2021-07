Brescia, bambina di 4 anni morta: condannata a due anni la pediatra (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ stata condannata a due anni per omicidio colposo la pediatra che aveva in cura una bambina di 4 anni morta per un’otite non curata Una condanna a due anni per omicidio colposo per una pediatra di Brescia, ritenuta responsabile della morte di una bambina di 4 anni. La piccola è deceduta nell’aprile del 2018 per un’infezione derivata da un’otite non curata. “Superficiale e poco accorta. Ha abbattuto pesantemente le ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ stataa dueper omicidio colposo lache aveva in cura unadi 4per un’otite non curata Una condanna a dueper omicidio colposo per unadi, ritenuta responsabile della morte di unadi 4. La piccola è deceduta nell’aprile del 2018 per un’infezione derivata da un’otite non curata. “Superficiale e poco accorta. Ha abbattuto pesantemente le ...

