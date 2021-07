Baseball, Europei Under 18 2021: Italia, è quarto successo con Israele. Primo posto e semifinale assicurati (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Italia si qualifica per la semifinale da prima nel girone agli Europei Under 18 di Baseball in corso di svolgimento a Macerata e Montegranaro. Gli azzurrini, stavolta, si liberano di Israele con un perentorio 10-2. Lanciatore vincente in quest’occasione è Francesco Gabbari. C’è ancora da attendere per il nome della semifinalista. L’incontro è fondamentalmente dominato dai due Samuele, Bruno e Gamberini, con quest’ultimo che si rende anche protagonista di un fuoricampo da 3 RBI nel quarto inning. Per il resto ben pochi problemi, con il punteggio che viene deciso per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) L’si qualifica per lada prima nel girone agli18 diin corso di svolgimento a Macerata e Montegranaro. Gli azzurrini, stavolta, si liberano dicon un perentorio 10-2. Lanciatore vincente in quest’occasione è Francesco Gabbari. C’è ancora da attendere per il nome della semifinalista. L’incontro è fondamentalmente dominato dai due Samuele, Bruno e Gamberini, con quest’ultimo che si rende anche protagonista di un fuoricampo da 3 RBI nelinning. Per il resto ben pochi problemi, con il punteggio che viene deciso per la ...

