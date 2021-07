(Di giovedì 8 luglio 2021)tornerà alla regia con, unambientato nel mondo delle spie chetra le sue star, Dua, Same Samuel L. Jackson.tornerà alla regia con, una spy story chetra le sue star anche, Bryan Cranston, e Bryce Dallas Howard. Il progetto segnerà inoltre il debutto come attrice della cantante Duache si occuperà anche delle canzoni ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Argylle: il nuovo film di Matthew Vaughn avrà nel cast Henry Cavill, Dua Lipa e Sam Rockwell… -

Ultime Notizie dalla rete : Argylle nuovo

Movieplayer.it

Il regista di Kingsman darà il via ad un nuovo franchise di almeno tre film action ambientati in giro per il mondo.