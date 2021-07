Zaki | ok unanime Camera | governo si impegni su cittadinanza

Advertising

repubblica : ?? Cittadinanza a Zaki, si' unanime della Camera alla mozione. Solo Fdi si astiene. Letta: 'Ora il governo faccia la… - Rom_Lisa : RT @repubblica: ?? Cittadinanza a Zaki, si' unanime della Camera alla mozione. Solo Fdi si astiene. Letta: 'Ora il governo faccia la sua par… - mauriziosantin : RT @repubblica: ?? Cittadinanza a Zaki, si' unanime della Camera alla mozione. Solo Fdi si astiene. Letta: 'Ora il governo faccia la sua par… - signoradellegif : RT @repubblica: ?? Cittadinanza a Zaki, si' unanime della Camera alla mozione. Solo Fdi si astiene. Letta: 'Ora il governo faccia la sua par… - nomfup : RT @repubblica: ?? Cittadinanza a Zaki, si' unanime della Camera alla mozione. Solo Fdi si astiene. Letta: 'Ora il governo faccia la sua par… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki unanime

... con la presenza in aula della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, lo svolgimento delle udienze processuali a carico die le sue condizioni di detenzione". Il governo ha dato parere ...... si chiede all'esecutivo anche a "continuare a monitorare, con la presenza in aula della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, lo svolgimento delle udienze processuali a carico die le ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Con 358 voti a favore e 30 astenuti la Camera ha approvato la mozione, primi firmatari Lia Quartapelle e Filippo Sensi del Pd, per la concessione della cittadin ...Il governo dovrà "avviare tempestivamente mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick George Zaki la cittadinanza italiana". (ANSA) ...