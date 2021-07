Vasto incendio minaccia il centro storico del borgo, evacuate alcune famiglie (Di mercoledì 7 luglio 2021) MONTERUBBIANO - Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio in una parte del centro storico del comune di Monterubbiano . Per motivi precauzionali, il sindaco ha deciso di evacuare una parte delle ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 7 luglio 2021) MONTERUBBIANO - Un grossoè divampato nel pomeriggio in una parte deldel comune di Monterubbiano . Per motivi precauzionali, il sindaco ha deciso di evacuare una parte delle ...

Advertising

emergenzavvf : Sei squadre dei #vigilidelfuoco con il supporto dei volontari hanno lavorato fino alle prime ore della notte per sp… - cagliaripad : Vasto incendio a Carbonia: in azione un elicottero - Tp24it : Vasto incendio a Valderice. Interviene anche un elicottero - EmergenzaH24 : RT @emergenzavvf: In fase di bonifica il vasto #incendio di macchia mediterranea a #Maratea (PZ) che ha impegnato da ieri squadre e #Canada… - CN24_tv : Catanzaro, vasto incendio lambisce abitazioni: interviene elicottero antincendio -

Ultime Notizie dalla rete : Vasto incendio Xylella - Brucia il Salento Dalla mattina del 26 giugno un vasto incendio ha colpito la serra di Casarano, con le fiamme divampate a ridosso della collina della Campana e nelle contrade Maggia, Panesa e Manfio, tutte densamente ...

Parte un incendio a bordo strada, chiusa la statale 131 Dcn verso Olbia ...800 in località Ghilarza , provincia di Oristano, per la presenza di un vasto incendio a bordo strada. Il traffico viene deviato, in loco, ungo la strada provinciale 15. Sul posto sono presenti ...

Vasto incendio a Ghilarza: intervengono 4 elicotteri della Forestale Cagliaripad Strade, Anas: riaperto tratto statale 131 Dcn chiuso per incendio La misura presa dall’Anas si è resa necessaria a causa di un vasto incendio che ha lambito il bordo strada. La strada è stata chiusa al traffico dal chilometro 4,800 all’altezza del bivio di Ghilarza ...

Incendi: 3 Canadair e 5 elicotteri in azione a Ghilarza E' stato il vasto incendio scoppiato nelle campagne di Ghilarza - dove sono intervenuti ben tre Canadiar e cinque elicotteri - a tenere sotto pressione oggi la macchina regionale antincendi. Venti com ...

Dalla mattina del 26 giugno unha colpito la serra di Casarano, con le fiamme divampate a ridosso della collina della Campana e nelle contrade Maggia, Panesa e Manfio, tutte densamente ......800 in località Ghilarza , provincia di Oristano, per la presenza di una bordo strada. Il traffico viene deviato, in loco, ungo la strada provinciale 15. Sul posto sono presenti ...La misura presa dall’Anas si è resa necessaria a causa di un vasto incendio che ha lambito il bordo strada. La strada è stata chiusa al traffico dal chilometro 4,800 all’altezza del bivio di Ghilarza ...E' stato il vasto incendio scoppiato nelle campagne di Ghilarza - dove sono intervenuti ben tre Canadiar e cinque elicotteri - a tenere sotto pressione oggi la macchina regionale antincendi. Venti com ...