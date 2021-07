Tokyo 2020, Sacchetti: “Dispiace per l’esclusione di Abass, ma non potevo lasciare a casa Gallinari” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il commissario tecnico dell’Italbasket, Romeo Sacchetti, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della qualificazione degli azzurri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: “Sono passati quarant’anni. Fare paragoni con Mosca1980 è impossibile. Poi una cosa è fare le Olimpiadi da giocatore e un’altra è disputarle da allenatore. Dal momento che certi giocatori hanno rinunciato al Pre-Olimpico non abbiamo pensato più a chi non c’era ma a chi era con noi, ovvero tanti ragazzi di livello, reduci da campionati importanti. Sono stati tutti bravi e abbiamo creato il giusto clima. Con sicurezza e sfacciataggine abbiamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il commissario tecnico dell’Italbasket, Romeo, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della qualificazione degli azzurri ai Giochi Olimpici di: “Sono passati quarant’anni. Fare paragoni con Mosca1980 è impossibile. Poi una cosa è fare le Olimpiadi da giocatore e un’altra è disputarle da allenatore. Dal momento che certi giocatori hanno rinunciato al Pre-Olimpico non abbiamo pensato più a chi non c’era ma a chi era con noi, ovvero tanti ragazzi di livello, reduci da campionati importanti. Sono stati tutti bravi e abbiamo creato il giusto clima. Con sicurezza e sfacciataggine abbiamo ...

