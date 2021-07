Storie di italiani prigionieri del Green Pass: guariti dal Covid, non possono andare in vacanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Prima, gli italiani hanno dovuto subire il più classico dei ricatti da parte del governo Draghi: se vuoi viaggiare devi avere il Green Pass, e per avere il Green Pass devi sottoporti a vaccino. Un obbligo vero e proprio, insomma, alla faccia delle libertà riconosciute dalla Costituzione. Poi, non bastasse, ecco arrivare anche la classica beffa successiva al danno. Ottenere la tanto famigerata certificazione si sta rivelando, in molti casi, tutt’altro che facile, sulle regole ogni Stato va per la sua strada e così le vacanze, dopo tanta attesa, rischiano di trasformarsi in un incubo. Tante le ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Prima, glihanno dovuto subire il più classico dei ricatti da parte del governo Draghi: se vuoi viaggiare devi avere il, e per avere ildevi sottoporti a vaccino. Un obbligo vero e proprio, insomma, alla faccia delle libertà riconosciute dalla Costituzione. Poi, non bastasse, ecco arrivare anche la classica beffa successiva al danno. Ottenere la tanto famigerata certificazione si sta rivelando, in molti casi, tutt’altro che facile, sulle regole ogni Stato va per la sua strada e così le vacanze, dopo tanta attesa, rischiano di trasformarsi in un incubo. Tante le ...

