Southgate: «Pressione? Non solo su di noi. Regaliamo una gioia ai tifosi» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato prima della semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato prima della semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca. Le sue dichiarazioni ai microfoni della BBC Sport. «Negli ultimi anni i giocatori hanno acquisito maggiore esperienza nelle grandi partite, dobbiamo essere in grado di gestire il loro gioco tra le linee e far girare la palla come abbiamo fatto nelle ultime partite. Saka? Siamo contenti di quanto fatto da Sancho, ma abbiamo scelto di schierare Bukayo per avere maggiore equilibrio. La ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gareth, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato prima della semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca Gareth, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato prima della semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca. Le sue dichiarazioni ai microfoni della BBC Sport. «Negli ultimi anni i giocatori hanno acquisito maggiore esperienza nelle grandi partite, dobbiamo essere in grado di gestire il loro gioco tra le linee e far girare la palla come abbiamo fatto nelle ultime partite. Saka? Siamo contenti di quanto fatto da Sancho, ma abbiamo scelto di schierare Bukayo per avere maggiore equilibrio. La ...

