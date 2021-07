Rimborso 730: come funziona la liquidazione in busta paga (Di mercoledì 7 luglio 2021) A seguito della presentazione dei modelli 730 all’Agenzia entrate da parte dei lavoratori, direttamente o per il tramite di CAF, professionisti abilitati o dalle stesse aziende, queste ultime sono tenute ad effettuare le operazioni di conguaglio in busta paga. Il Rimborso 730 può comportare una trattenuta in busta paga, nel caso in cui dalla liquidazione definitiva delle imposte risultino ancora delle somme da riconoscere all’Erario ovvero, al contrario, un Rimborso se le tasse prelevate al dipendente sono state superiori a quelle effettivamente dovute. La campagna dei ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 7 luglio 2021) A seguito della presentazione dei modelli 730 all’Agenzia entrate da parte dei lavoratori, direttamente o per il tramite di CAF, professionisti abilitati o dalle stesse aziende, queste ultime sono tenute ad effettuare le operazioni di conguaglio in. Il730 può comportare una trattenuta in, nel caso in cui dalladefinitiva delle imposte risultino ancora delle somme da riconoscere all’Erario ovvero, al contrario, unse le tasse prelevate al dipendente sono state superiori a quelle effettivamente dovute. La campagna dei ...

