Regno Unito, avanza la variante Delta ma il 90% della popolazione over 16 ha gli anticorpi del Covid (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono l’89,7% in Inghilterra, oltre il 91% in Galles e quasi l’85% in Scozia e Irlanda del Nord. Complessivamente, il 90 per cento della popolazione del Regno Unito, che risulta avere sviluppato gli anticorpi del Covid malgrado il rimbalzo dei contagi alimentati dalla variante Delta e i problemi perduranti legati alle infezioni prolungate. L’impennata di casi entro i confini britannici peraltro preoccupa tutto il Continente, visto che le ultime gare si svolgono in uno stadio di Wembley gremito di tifosi. Dove, per stessa ammissione del ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono l’89,7% in Inghilterra, oltre il 91% in Galles e quasi l’85% in Scozia e Irlanda del Nord. Complessivamente, il 90 per centodel, che risulta avere sviluppato glidelmalgrado il rimbalzo dei contagi alimentati dallae i problemi perduranti legati alle infezioni prolungate. L’impennata di casi entro i confini britannici peraltro preoccupa tutto il Continente, visto che le ultime gare si svolgono in uno stadio di Wembley gremito di tifosi. Dove, per stessa ammissione del ...

Advertising

fattoquotidiano : Regno Unito, avanza la variante Delta ma il 90% della popolazione over 16 ha gli anticorpi del Covid - WRicciardi : aumento dei casi tra i tifosi che tornano a casa da stadi affollati e senza mascherine e incremento di casi nel Reg… - giuliapompili : Oggi, 24 anni fa, il Regno Unito riconsegnava alla Cina Hong Kong, con la promessa che sarebbe rimasta autonoma fin… - PasqualeCacace5 : RT @ultimoranet: #Coronavirus, frena la discesa dei contagi: oltre mille nelle ultime 24 ore in Italia. Variante Delta, nel Regno Unito ogg… - ultimoranet : #Coronavirus, frena la discesa dei contagi: oltre mille nelle ultime 24 ore in Italia. Variante Delta, nel Regno Un… -