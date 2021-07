Quarta ondata Covid in Italia, Locatelli: “Grazie alle vaccinazioni non ci sarà una nuova ondata” (Di mercoledì 7 luglio 2021) La variante Delta spaventa, i contagi stanno salendo (solo oggi nel Lazio 104 in 24 ore) eppure Franco Locatelli è ottimista. Il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts ha dichiarato che, a suo parere, non si corre il rischio di una Quarta ondata “alla luce della diffusione delle vaccinazioni”. Nonostante i numerosi intoppi che l’Italia sta avendo – dallo stop di AstraZeneca – con la vaccinazione, Locatelli è ottimista ma non si sbilancia. Ricorda a tutti che il rischio c’è ma “con attenzione, prudenza e responsabilità nei comportamenti” la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) La variante Delta spaventa, i contagi stanno salendo (solo oggi nel Lazio 104 in 24 ore) eppure Francoè ottimista. Il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts ha dichiarato che, a suo parere, non si corre il rischio di una“alla luce della diffusione delle”. Nonostante i numerosi intoppi che l’sta avendo – dallo stop di AstraZeneca – con la vaccinazione,è ottimista ma non si sbilancia. Ricorda a tutti che il rischio c’è ma “con attenzione, prudenza e responsabilità nei comportamenti” la ...

Advertising

CorriereCitta : Quarta ondata Covid in Italia, Locatelli: “Grazie alle vaccinazioni non ci sarà una nuova ondata” - LeonardoPanetta : La Francia annuncia una nuova riunione del governo che valuterà eventuali restrizioni alle frontiere per contrastar… - franco67238399 : Covid, Locatelli: 'Non ci sarà quarta ondata' - icittadini : Covid, rischio di quarta ondata? Locatelli (Cts): “Assolutamente no”. Ma Crisanti: “Stiamo creando terreno per nuov… - Herbert403 : Covid, rischio di quarta ondata? Locatelli (Cts): “Assolutamente no”. Ma Crisanti: “Stiamo creando terreno per nuov… -