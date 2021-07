“Quando ci siamo visti…” Bob Sinclar | il retroscena mai raccontato su Raffaella Carrà

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà una vera e propria tre giorni per ricordare, morta il 5 luglio all’età di 78 anni, dopo una malattia su cui è stato tenuto a lungo il massimo riserbo. L’addio dell’Italia alla regina della tv, showgirl e cantante, comincerà oggi e si concluderà il venerdì 9 luglio, sempre a Roma, con i funerali alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio. Nelle sue ultime disposizioni ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri. La camera ardente sarà allestita in Campidoglio, alla Promoteca, con ingresso dalle 18 di oggi fino a mezzanotte. L’ingresso sarà dalla Cordonata e, poi, attraverso ...

Raffaella Carrà, nata a Bologna il 18 giugno 1943, è stata di tutto e di più per l'intero globo. No, non stiamo parlando di una qualsiasi catastrofe naturale, ma bensì della morte di Raffaella Carrà.