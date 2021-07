Pomezia, la città vince il premio Comuni Ricicloni per la migliore raccolta di imballaggi in vetro (Di mercoledì 7 luglio 2021) La città di Pomezia si aggiudica il premio Comuni Ricicloni per la migliore raccolta di imballaggi in vetro. Giunta alla sua XXVIII edizione, la campagna nazionale di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia ogni anno le Amministrazioni che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. Tra le motivazioni che hanno indotto CoReVe, il Consorzio Recupero vetro, a premiare il nostro Comune si legge che “accanto agli alti tassi di raccolta fatti registrare dal punto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladisi aggiudica ilper ladiin. Giunta alla sua XXVIII edizione, la campagna nazionale di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia ogni anno le Amministrazioni che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. Tra le motivazioni che hanno indotto CoReVe, il Consorzio Recupero, a premiare il nostro Comune si legge che “accanto agli alti tassi difatti registrare dal punto di ...

CorriereCitta : Pomezia, la città vince il premio Comuni Ricicloni per la migliore raccolta di imballaggi in vetro - AnnaMar74773335 : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia vince il premio Comuni Ricicloni per la migliore raccolta di imballaggi in vetro Pomezia si conferma una Citt… - ZuccalaAdriano : #Pomezia vince il premio Comuni Ricicloni per la migliore raccolta di imballaggi in vetro Pomezia si conferma una… - CorriereCitta : Pomezia, il Sindaco incontra la centenaria Teresa Facioni: ‘Ha visto nascere la città’ - ufomecum : Il 4 luglio torna il Convegno Ufologia ‘Citta’ di Pomezia’. -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia città Traffico Roma del 07 - 07 - 2021 ore 08:30 ...verso Trionfale E tra Prenestina e via Nora in direzione di San Giovanni rallentamenti sono segnalati sulla Pontina poi sempre per traffico tra Pomezia Castel Romano ai Castelli decima in città ...

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi 6 luglio: 58 nuovi casi positivi e 4 decessi I casi a Roma città sono a quota 30. ** Asl Roma 6, partite vaccinazioni al centro di accoglienza ... Oggi ad Anticoli e Roviano - Asl Roma 6: 11 Luglio Anzio - 18 Luglio Nettuno - 25 Luglio Pomezia ** ...

Pomezia, la città vince il premio Comuni Ricicloni per la migliore raccolta di imballaggi in vetro Il Corriere della Città ...verso Trionfale E tra Prenestina e via Nora in direzione di San Giovanni rallentamenti sono segnalati sulla Pontina poi sempre per traffico traCastel Romano ai Castelli decima in...I casi a Romasono a quota 30. ** Asl Roma 6, partite vaccinazioni al centro di accoglienza ... Oggi ad Anticoli e Roviano - Asl Roma 6: 11 Luglio Anzio - 18 Luglio Nettuno - 25 Luglio** ...