PIL Italia, Gentiloni: nelle previsioni di crescita Ue non sono è stato incluso l’impatto delle riforme (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, ha dichiarato che le previsioni di crescita elaborate per l’Italia per il 2022 – ritoccate al ribasso nelle stime elaborate dalla Commissione – non tengono conto dell’impatto delle riforme previste all’interno del PNRR. “Dobbiamo considerare che per le prospettive di crescita Italiane, oltre alle prospettive di rimbalzo, ha un ruolo molto importante il PNRR e noi di questo piano per ora l’abbiamo valutato soltanto nell’impatto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Commissario europeo per gli Affari economici, Paolo, ha dichiarato che ledielaborate per l’per il 2022 – ritoccate al ribassostime elaborate dalla Commissione – non tengono conto delpreviste all’interno del PNRR. “Dobbiamo considerare che per le prospettive dine, oltre alle prospettive di rimbalzo, ha un ruolo molto importante il PNRR e noi di questo piano per ora l’abbiamo valutato soltanto nel...

Advertising

HuffPostItalia : L'Italia s'è desta? Stavolta nella classifica Ue del Pil sorprende - MediasetTgcom24 : Ue alza 'sensibilmente' la previsione Pil Italia 2021: sarà +5% #pil - DividendProfit : PIL Italia, Gentiloni: nelle previsioni di crescita Ue non sono è stato incluso l’impatto delle riforme - BobToney65 : RT @guado77: esatto L'UNICO PAESE che nel 2022 avrà un livello di PIL REALE INFERIORE AL 2019 IN TUTTA EUROPA (EA&EU) sarà LA RANA BOLLITA… - DividendProfit : PIL Italia, Gentiloni: nelle previsioni di crescita Ue non sono è stato incluso l’impatto delle riforme -