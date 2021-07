Piano Terna, Besseghini (ARERA): “Occasione di riflessione che offre visione futuro” (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Piano di sviluppo decennale di Terna rappresenta un’Occasione di riflessione”. Lo ha detto Stefano Besseghini, Presidente di ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, aggiungendo che si ratta di una “lettura che ci proietta in una visione di futuro che comprende due elementi importanti: le infrastrutture e la programmazione”. Il Presidente dell’AREA ha poi ricordato che in questo Piano vanno calate le analisi costi-benefici e “c’è un elemento importante di scenario, fondante le scelte che vengono ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Ildi sviluppo decennale dirappresenta un’di”. Lo ha detto Stefano, Presidente di, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, aggiungendo che si ratta di una “lettura che ci proietta in unadiche comprende due elementi importanti: le infrastrutture e la programmazione”. Il Presidente dell’AREA ha poi ricordato che in questovanno calate le analisi costi-benefici e “c’è un elemento importante di scenario, fondante le scelte che vengono ...

