Paola Perego e la paura di prendere il figlio in braccio | “Ho pensato che sarebbe stato meglio morire”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 7 luglio 2021), conduttrice televisiva classe 1966, si è raccontata in un’intervista su Rai2. Durante il programma Belve,ha anche parlato apertamente della convivenza, nel suo passato, con gli attacchi di panico e della difficoltà del crescere da sola ile l’incubo degli attacchi di panicoha parlato degli attacchi di panico, lo ha fatto intervistata da Francesca Fagnani per l’ottava puntata del programma su Rai2, Belve. La conduttrice ha raccontato della sua convivenza, per 30 anni, con ...