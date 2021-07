Palermo, bimba di 5 anni muore annegata in piscina nel giardino di casa: la nonna lancia l’allarme (Di mercoledì 7 luglio 2021) Palermo, bimba di 5 anni muore annegata in piscina nel giardino di casa. Una bambina di 5 anni è morta annegata a Trabia, in provincia di Palermo, nella piscina nel giardino di casa. A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la nonna. Accertamenti in corso. Secondo una prima ricostruzione pare che sia rimasta impigliata con i capelli nel bocchettone che si trova nell’impianto per purificare l’acqua. Tragedia a Trabia, in provincia ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 luglio 2021)di 5inneldi. Una bambina di 5è mortaa Trabia, in provincia di, nellaneldi. A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la. Accertamenti in corso. Secondo una prima ricostruzione pare che sia rimasta impigliata con i capelli nel bocchettone che si trova nell’impianto per purificare l’acqua. Tragedia a Trabia, in provincia ...

