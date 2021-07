Netflix, “The Kissing Booth 3”: trailer ufficiale, trama e streaming (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’11 Agosto avrà termine la trilogia di The Kissing Booth con l’uscita del terzo e ultimo capitolo. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale da cui è possibile cogliere alcune anticipazioni. Scopriamole insieme alla trama e al cast. Oggi, 7 Luglio 2021, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale del terzo e ultimo capitolo di The Kissing Booth che uscirà l’11 Agosto 2021 sulla piattaforma streaming. Insieme al trailer, è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’11 Agosto avrà termine la trilogia di Thecon l’uscita del terzo e ultimo capitolo.ha rilasciato ilda cui è possibile cogliere alcune anticipazioni. Scopriamole insieme allae al cast. Oggi, 7 Luglio 2021,ha pubblicato ildel terzo e ultimo capitolo di Theche uscirà l’11 Agosto 2021 sulla piattaforma. Insieme al, è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Netflix The 'The Kissing Booth 3': trama, cast e trailer dell'ultimo capitolo Redazione Sorrisi Si puo' vedere su Arriva in streaming su Netflix dall' 11 agosto il terzo e ultimo capitolo della saga " The Kissing Booth ". Si avvicina per Elle il momento di una decisione molto importante. Alla fine dell'estate dovrà decidere in quale ...

