Meteo, forte ondata di calore: temperature fino a 36 gradi, le previsioni per l'Umbria e per Perugia (Di mercoledì 7 luglio 2021) ondata di caldo e afa. Ecco le previsioni di 3bMeteo.com per giovedì 8 luglio e per il fine settimana: 'Anticiclone africano a regime sull'Umbria, con una forte ondata di calore che sta interessando ... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 7 luglio 2021)di caldo e afa. Ecco ledi 3b.com per giovedì 8 luglio e per il fine settimana: 'Anticiclone africano a regime sull', con unadiche sta interessando ...

Advertising

infoitinterno : CRONACA METEO DIRETTA: nubifragio e danni per il forte vento a Sedriano (Milano), forti temporali anche nel Bergama… - walkinginitaly : RT @cnsas_official: #ValledAosta, Dente del Gigante: in corso intervento del Soccorso Alpino per il recupero di due alpinisti bloccati in f… - IBezdomnyj : RT @meteogiornaleit: Un FORTUNALE ha interessato un'ampia area tra il Piemonte e la Lombardia poco fa, con ingentissimi danni. Segnalata gr… - IBezdomnyj : RT @meteogiornaleit: Un FORTUNALE ha interessato un'ampia area tra il Piemonte e la Lombardia poco fa, con ingentissimi danni. Segnalata gr… - meteogiornaleit : Un FORTUNALE ha interessato un'ampia area tra il Piemonte e la Lombardia poco fa, con ingentissimi danni. Segnalata… -