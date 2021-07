L'ultimo saluto a Raffaella Carrà, folla e applausi a Roma per la regina della tv italiana (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma e l'intera Italia dà l'ultimo saluto a Raffaella Carrà, scomparsa lunedì 5 luglio all'età di 78 anni dopo una grave malattia. Il corteo è iniziato dalla casa della showgirl nel nord della Capitale, tra una folla commossa di fan, amici, giornalisti, operatori della tv e fotografi. Il carro funebre grigio metallizzato che trasporta il feretro ha attraversato i luoghi simbolo della sua carriera: dall'Auditorium del Foro Italico alla sede Rai di Via Teulada, dal Teatro delle Vittorie fino all'arrivo in ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 luglio 2021)e l'intera Italia dà l', scomparsa lunedì 5 luglio all'età di 78 anni dopo una grave malattia. Il corteo è iniziato dalla casashowgirl nel nordCapitale, tra unacommossa di fan, amici, giornalisti, operatoritv e fotografi. Il carro funebre grigio metallizzato che trasporta il feretro ha attraversato i luoghi simbolosua carriera: dall'Auditorium del Foro Italico alla sede Rai di Via Teulada, dal Teatro delle Vittorie fino all'arrivo in ...

Advertising

RaiNews : Un ultimo omaggio virtuale nel giorno dell'ultimo saluto #RaffaellaCarra - IlContiAndrea : #Iapino “Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come… - Tg1Rai : Ciao Raffa. Tutto è pronto per l'ultimo saluto alla Carrà. Teatri e centri di produzione omaggeranno l'artista. Poi… - rep_roma : Raffaella Carrà, l'ultimo saluto. Il giorno del corteo, come il viaggio della sua vita: da casa, alla sua casa Rai… - livelifeVale : RT @Cinguetterai: L’ultimo saluto dell’Auditorium Rai a #RaffaellaCarrà e l’applauso lunghissimo, ininterrotto e caloroso delle persone lì… -