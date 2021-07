Loki: Tom Hiddleston e l'autore della serie parlano dell'Alligatore che ha rubato la scena ai protagonisti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tom Hiddleston, l'autore della serie e la regista parlano della versione Alligatore di Loki, confermando che non è tratta dai fumetti Marvel. La serie Loki ha portato sugli schermi le versioni alternative del personaggio interpretato da Tom Hiddleston e la star e lo showrunner hanno ora parlato dell'Alligatore che ha attirato l'attenzione dei fan Marvel nel quarto e nel quinto episodio. Il particolare personaggio è infatti apparso insieme ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tom, l'e la registaversionedi, confermando che non è tratta dai fumetti Marvel. Laha portato sugli schermi le versioni alternative del personaggio interpretato da Tome la star e lo showrunner hanno ora parlatoche ha attirato l'attenzione dei fan Marvel nel quarto e nel quinto episodio. Il particolare personaggio è infatti apparso insieme ...

