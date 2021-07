LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 6-3 0-0, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il romano si prende il primo parziale!! (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Leggermente lungo il dritto in spinta di Berrettini. 40-15 Altra traiettoria esterna vincente e possibilità di 1-0. 30-15 Scappa il cambio di ritmo in back di Matteo. 30-0 Un altro ace per Berrettini! 15-0 Parte con l’ace Berrettini! INIZIO SECONDO SET 18.41 Sono stati necessari ben sette set point a Matteo Berrettini per chiudere il primo set. 72% di prime per l’azzurro che ha servito bene: 68% di punti vinti con la prima e 50% con la seconda. Molto più in affanno il canadese alla risposta. ALTRA PALLA CORTA!! IL ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Leggermente lungo il dritto in spinta di. 40-15 Altra traiettoria esterna vincente e possibilità di 1-0. 30-15 Scappa il cambio di ritmo in back di Matteo. 30-0 Un altro ace per! 15-0 Parte con l’ace! INIZIO SECONDO SET 18.41 Sono stati necessari ben sette set point a Matteoper chiudere ilset. 72% di prime per l’azzurro che ha servito bene: 68% di punti vinti con la prima e 50% con la seconda. Molto più in affanno il canadese alla risposta. ALTRA PALLA CORTA!! IL ...

