Italia – Spagna: insulti ad Alice Campello: “È vergognoso” (Di mercoledì 7 luglio 2021) La reazione dell’Influencer La Spagna di Alvaro Morata non ce l’ha fatta a superare l’Italia nonostante proprio la rete dell’1 a 1 sia stata siglata dal giocatore della Juventus. Giocatore che da anni è legato sentimentalmente e spostato con l’Italiana Alice Campello con cui ha avuto pure tre figli. Durante il match c’è chi ha avuto il pensiero di scrivere proprio all’inflencer veneta. Alla Campello sono arrivati una valanga di insulti in parte ricondivisi dalla stessa nella stories. La moglie di Morata ha poi scritto: “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) La reazione dell’Influencer Ladi Alvaro Morata non ce l’ha fatta a superare l’nonostante proprio la rete dell’1 a 1 sia stata siglata dal giocatore della Juventus. Giocatore che da anni è legato sentimentalmente e spostato con l’nacon cui ha avuto pure tre figli. Durante il match c’è chi ha avuto il pensiero di scrivere proprio all’inflencer veneta. Allasono arrivati una valanga diin parte ricondivisi dalla stessa nella stories. La moglie di Morata ha poi scritto: “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi ...

