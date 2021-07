In arrivo il piano elettrico di Stellantis (Di mercoledì 7 luglio 2021) Domani il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa svelerà la sua strategia elettrica mondiale. Cruciali l'elettrificazione di nuove auto e la realizzazione di fabbriche in cui produrre batterie. Domani potrebbe essere una giornata importante per il futuro dell'industria italiana dell'auto. Giovedì 8 luglio alle 14.30 si svolge l'evento «Electrification Day» di Stellantis, il gruppo nato dalla fusione tra Fca (Fiat-Chrysler) e Psa (Peugeot-Citroen-Opel), e in occasione di questa conferenza in streaming i top manager del colosso automobilistico sveleranno la loro strategia elettrica mondiale. Parleranno l'amministratore delegato Carlos Tavares e poi i vari brand manager ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 luglio 2021) Domani il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa svelerà la sua strategia elettrica mondiale. Cruciali l'elettrificazione di nuove auto e la realizzazione di fabbriche in cui produrre batterie. Domani potrebbe essere una giornata importante per il futuro dell'industria italiana dell'auto. Giovedì 8 luglio alle 14.30 si svolge l'evento «Electrification Day» di, il gruppo nato dalla fusione tra Fca (Fiat-Chrysler) e Psa (Peugeot-Citroen-Opel), e in occasione di questa conferenza in streaming i top manager del colosso automobilistico sveleranno la loro strategia elettrica mondiale. Parleranno l'amministratore delegato Carlos Tavares e poi i vari brand manager ...

Advertising

staredovesono : Praticamente arrivo con largo anticipo, sbaglio entrata e me ne accorgo solo dopo. Vado dalla parte giusta, mi avvi… - RobertaFinizio : RT @Abram_1479: Vado piano piano ma arrivo lontano.. Se arrivo ?? - giorgiaherself : @isabubu Non mi ci far pensare, devo pure andare in ospedale a rinnovare un piano terapeutico, e quando succede so… - TUTTOB1 : Schira: “Adrian Bernabè in arrivo al Parma” - ParmaLiveTweet : In arrivo il giovane spagnolo Bernabé: era al City U23 con Maresca -