Il leghista Romeo: "Il ddl Zan risponde a logiche di mercato, vogliono vendere smalti agli uomini"

Fallita ogni mediazione sul ddl Zan, si va allo scontro nell'aula del Senato. La discussione in Senato del disegno di legge contro l'omotransfobia a prima firma del deputato Pd Alessandro Zan, già approvato dalla Camera lo scorso 4 novembre, inizierà martedì alle 16.30. Confermata ieri in Aula la scelta già presa nella conferenza dei capigruppo dalla maggioranza favorevole al testo (Pd, Leu, 5 Stelle e Italia viva). La proposta del centrodestra (Forza Italia e Lega), era invece di rimandare il voto al 20 luglio, ma è stata respinta. Come ha annunciato fin dal mattino il capogruppo Davide Faraone, anche Italia Viva – pur esprimento numerose riserve – ha votato a favore della ...

