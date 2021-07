Haiti | assassinato presidente Moise | ferita la moglie**

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Port au Prince, 7 lug. (Adnkronos) – Ildi Haiti Jovenelè statonella sua abitazione dopo che un gruppo di persone armate non identificate ha preso d’assalto la sua residenza privata. Lo riferiscono funzionari di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il presidente di Haiti, Jovenel Moïse, è stato assassinato nella sua residenza presso la capitale Port-au-Prince da un commando di uomini armati non identificati. A darne l'annuncio è stato il primo ministro ad interim Claude Joseph, che ha preso in mano le redini del Paese.