Ecommerce | Hereas ai | con PiErre Consorzio parmigiano reggiano conquista quote di mercato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Labitalia) - Rispondere a centinaia di richieste in pochi secondi, gestire migliaia di dati e rilasciare all'utente informazioni sulle qualità del formaggio perfetto da portare in tavola. Con l'obiettivo di valorizzare il prodotto e fornire ai caseifici produttori un canale di vendita diretta, orientato al consumatore finale e ai professionisti, ilha scelto la startup bolognese Heres.ai per lo sviluppo dell'agente conversazionaleè un sistema proattivo, dotato di intelligenza artificiale e attivo 24/7, oggi a supporto ...