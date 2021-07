Covid, in Bergamasca la curva dei contagi scende ancora: i dati comune per comune (Di mercoledì 7 luglio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti per la settimana 30 giugno-6 luglio 2021, evidenzia la sostanziale stabilità su bassi valori di incidenza della curva epidemica, con un decremento di casi pari a -2 (-43 la scorsa settimana) e una diminuzione percentuale pari al 4%, contro il -43% rilevato la settimana precedente. La media giornaliera dei casi incidenti rimane stabile a 8, come la scorsa settimana (ricordiamo come fossero 38 quattro settimane fa). I dati confermano pertanto il mantenimento su livelli stabilmente bassi della curva epidemica. Il valore ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti per la settimana 30 giugno-6 luglio 2021, evidenzia la sostanziale stabilità su bassi valori di incidenza dellaepidemica, con un decremento di casi pari a -2 (-43 la scorsa settimana) e una diminuzione percentuale pari al 4%, contro il -43% rilevato la settimana precedente. La media giornaliera dei casi incidenti rimane stabile a 8, come la scorsa settimana (ricordiamo come fossero 38 quattro settimane fa). Iconfermano pertanto il mantenimento su livelli stabilmente bassi dellaepidemica. Il valore ...

Advertising

Marylu58121349 : RT @CarraMaurizio: @ImolaOggi In tutta la bergamasca {1.100.000 ab}, sono 16 giorni che non muore più nessuno di covid, quando a marzo 2020… - CarraMaurizio : @ImolaOggi In tutta la bergamasca {1.100.000 ab}, sono 16 giorni che non muore più nessuno di covid, quando a marzo… - tuttoatalanta : 8 nuovi casi di Covid nella Bergamasca, il bollettino del 3/07 - corrierebergamo : Covid, i dati del 2 luglio: 8 contagi nella Bergamasca. Nessun decesso in Lombardia - tuttoatalanta : 8 nuovi casi di Covid nella Bergamasca, il bollettino del 2/07 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bergamasca Bergamo, Alpini donano attrezzature dell'ospedale in Fiera ... Rsa ed enti sociosanitari della Bergamasca, vale qualcosa come 3 milioni di euro. Lo scorso anno, ... 'Il nosocomio - ha aggiunto - è stato il simbolo della lotta al Covid. Ha avuto anche un importante ...

BERGAMO, ALPINI DONANO ATTREZZATURE DELL'OSPEDALE IN FIERA A RSA, ASST, CROCE ROSSA E ALTRE STRUTTURE ... Rsa ed enti sociosanitari della Bergamasca, vale qualcosa come 3 milioni di euro. Lo scorso anno, ... Il nosocomio è stato il simbolo della lotta al covid, importante anche a livello psicologico perché ...

Covid, in Bergamasca la curva dei contagi scende ancora: i dati comune per comune BergamoNews.it Covid, Ats: bassa incidenza, quadro stabile. I paesi senza contagi restano 210 Lo rileva l’Ats di Bergamo nel report della settimana 30 giugno - 6 luglio. Situazione stabile in Bergamasca sul fronte coronavirus e i comuni con zero nuovi casi sono 210 come la settimana scorsa. Lo ...

Bergamo, alpini donano attrezzature ospedale Fiera Il nosocomio è stato il simbolo della lotta al covid, importante anche a livello psicologico perché ha fornito la prova tangibile della straordinaria capacità di reazione dei bergamaschi. Ho sempre ...

... Rsa ed enti sociosanitari della, vale qualcosa come 3 milioni di euro. Lo scorso anno, ... 'Il nosocomio - ha aggiunto - è stato il simbolo della lotta al. Ha avuto anche un importante ...... Rsa ed enti sociosanitari della, vale qualcosa come 3 milioni di euro. Lo scorso anno, ... Il nosocomio è stato il simbolo della lotta al, importante anche a livello psicologico perché ...Lo rileva l’Ats di Bergamo nel report della settimana 30 giugno - 6 luglio. Situazione stabile in Bergamasca sul fronte coronavirus e i comuni con zero nuovi casi sono 210 come la settimana scorsa. Lo ...Il nosocomio è stato il simbolo della lotta al covid, importante anche a livello psicologico perché ha fornito la prova tangibile della straordinaria capacità di reazione dei bergamaschi. Ho sempre ...