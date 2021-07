Carramba che Italia! Gli Azzurri volano in finale

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La Nazionale conquista ladegli Europei battendo la Spagna 5-3 ai rigori dopo 120 minuti di sofferenza e l’illusione del vantaggio di Chiesa nella ripresa. Morata pareggia e poi sbaglia dal dischetto prima dell’urlo liberatorio di Jorginho. Mancini ci riporta a Wembley per sfidare la vincente di Inghilterra-Danimarca

Advertising

RaiUno : CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente:… - carmelitadurso : Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ?? - Tg3web : È morta Raffaella Carrà, ultima grande soubrette conosciuta in tutto il mondo. Si è spenta dopo una breve malattia… - ssoloparanoie : RT @mattiamattiaaa: Carramba, che ascolti: Questi numeri dimostrano di quanta leggerezza, spensieratezza e gioia, avevamo bisogno. Dopo ta… - FrancoScarsell2 : @sabry654 Carissima sabry, al grande maestro Ennio Morricone e’ stato dedicato l’Auditorium Parco della Musica. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Carramba che

Il Messaggero

Da dove - tra il 1995 e il 2008 - andò in onda!, il fortunato programma televisivo. Quindi ...sede Rai di viale Mazzini e poi verso il Campidoglio dove verrà allestita la camera ardente...È stato l'ultimo ed ennesimo gesto d'amore verso il suo pubblico e colorol'amavano, ha fatto tutto il necessario in modoil suo personale calvario non cambiasse il luminoso ricordo di lei. ...Il termine è Carrambata e nasce da un celebre programma degli anni Novanta “ Carramba che sorpresa!” che raccontava di incontri casuali e improvvisi. Da allora quando succedono degli incontri imprevis ...Barbara d’Urso, nonostante anche questa volta sia stata duramente criticata, continua a ricordare tramite i suoi social l’icona della televisione italiana che è scomparsa lunedì, Raffaella Carrà. La ...